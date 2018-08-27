Лондон, 27 августа, 2018, 09:17 — ИА Регнум. В связи с негативными прогнозами по торговле нефтью и нефтепродуктами крупные танкерные компании мира продолжают списывать танкерный флот. Об этом пишет 27 августа «Коммерсантъ».

Нефтяной танкер

Согласно данным компании Clarksons, в связи с превышением мирового предложения нефти над спросом на нее, за первое полугодие 2018 года было списано рекордное число танкеров (14,9 млн тонн по дедвейту). Из этих 14, 9 млн тонн 13,9 — нефтеналивные танкеры. За тот же отрезок времени в мире было сдано 78 танкеров дедвейтом 15,1 млн тонн, однако нефтеналивными из них являются лишь 49 единиц, уточнили в издании.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале июля Минфин РФ спрогнозировал снижение цен на нефть к 2021 году. Об этом свидетельствуют данные отчета «Основные направления бюджетной и налоговой политики на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».

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