Лондон, 27 августа, 2018, 09:00 — ИА Регнум. Полузащитник «Челси» Эден Азар вышел на третье место по количеству голов за клуб. Об этом сообщает Opta Sports.

(сс) Дмитрий Садовников / soccer.ru Эден Азар

Азар отличился в матче третьего тура Английской Премьер-лиги (АПЛ) с «Ньюкаслом», реализовав пенальти. Этот гол стал для него 70-м в рамках АПЛ.

Таким образом, Азар опередил нападающего Джимми Флойда Хассельбайнка и вышел на третье место в истории «Челси» по количеству забитых голов.

Больше забивали только полузащитник Фрэнк Лэмпард, у которого 147 голов, и нападающий Дидье Дрогба, забивший 104 мяча.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Челси» одержал минимальную победу над «Нькаслом» со счётом 2:1.