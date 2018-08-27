Нью-Йорк, США, 27 августа, 2018, 08:57 — ИА Регнум. Телеканал HBO выпустил первый трейлер третьего сезона популярного сериала «Настоящий детектив», главную роль в котором исполнил обладатель «Оскара» Махершала Али. Ролик был опубликван 26 августа на официальном YouTube-канале компании.

Цитата из т/с «Настоящий детектив 3». 2019. США На месте преступления

Известно, что действие продолжения «Настоящего детектива» будет происходить в южной части штата Миссури (США). Зрителям расскажут о жутких и загадочных преступлениях, тайну которых не могут раскрыть уже несколько десятилетий. Махершала Али сыграл Уэйна Хэйса — детектива из штата Арканзас (США).

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Напомним, премьера третьего сезона сериала состоится в январе 2019 года. В продолжении шоу также снялись такие актёры как Кармен Эджого («Фантастические твари и где они обитают»), Стивен Дорфф («Блэйд») и Скут МакНэйри («Бэтмен против Супермена: На заре справедливости»).