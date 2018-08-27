Оренбург, 27 августа, 2018, 08:52 — ИА Регнум. В Екатеринбурге силовики задержали 40-летнего жителя Оренбуржья, который скрывался от правосудия 22 года. Его обвиняют в убийстве, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении МВД России по Оренбургской области.

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Преступление было совершено осенью 1996 года. Гражданина объявили в федеральный розыск. Найти его было непросто в том числе и потому, что он жил по поддельным документам и постоянно менял место проживания.

В 2018 году его наконец поймали. Теперь он доставлен в Оренбург. Силовики проводят с ним все необходимые следственные действия.