Париж, 27 августа, 2018, 08:36 — ИА Регнум. Праздник бога Ганеши, или бога слона, который каждый год отмечается во Франции, прошел в это воскресенье, 26 августа 2018 года в 18-м округе Парижа, сообщает France3.

Ганеша

Как и каждый год, храм бога Ганеши в Париже организовал великолепный праздничный парад в районе Ла Шапель. Статую бога Ганеши пронесли по украшенной улице города. Считается, что во время этого шествия Ганеша дарит благословение всем, кого встретит на своем пути.

Религиозная церемония началась в храме Ганеша, крупнейшем индуистском храме во Франции, в 9 утра и продолжалась до 15:00. Праздничная процессия сопровождалась музыкой, танцами, угощениями и холодными напитками.

Индусы верят, что Ганеша — покровитель дома, он приносит удачу и процветание.