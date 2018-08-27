Варшава, 27 августа, 2018, 08:32 — ИА Регнум.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий назвал скончавшегося в США сенатора Джона Маккейна«настоящим другом Польши». Поминальные слова польский политик опубликовал на своей странице в Twitter 26 августа.

Frank Plitt Джон Маккейнн

«С сожалением принимаю новость о смерти Джона Маккейна. Ушел настоящий американский патриот и проверенный друг Польши. Неутомимый хранитель свободы и демократии, человек принципа в политике», — написал Моравецкий.

Как сообщало ИА REGNUM, американский сенатор Джон Маккейн скончался в США на 82-м году жизни 25 августа от рака мозга. Он будет похоронен 2 сентября.