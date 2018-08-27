Москва, 27 августа, 2018, 08:22 — ИА Регнум. В Москве в понедельник, 27 августа, ожидается до 28 градусов тепла. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Дарья Антонова ИА REGNUM Лето

«Переменная облачность, без осадков, — говорится в сообщении. — Ветер южный 5−10 метров в cекунду».

Воздух в столице днем прогреется до +26 +28 градусов.

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