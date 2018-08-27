Новосибирск, 27 августа, 2018, 08:05 — ИА Регнум. В Новосибирске начал работу шестой международный форум «Технопром-2018», на котором планируется обсудить исполнение поручения президента РФ о развитии Новосибирского научного центра «Академгородок 2.0», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Анна Алябьева ИА REGNUM Открытие форума «Технопром-2018»

Организаторы форума (проведение форума и выставки «Технопром» является совместной инициативой правительства Новосибирской области и отраслевых федеральных министерств) ожидают, что мероприятие посетят более семи тысяч человек.

В торжественной церемонии открытия участие приняли помощник президента РФ Андрей Фурсенко, министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков, врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников, заместитель председателя коллегии Военно-промышленной комиссии РФ Олег Бочкарев, исполнительный директор Российской ассоциации венчурного инвестирования Альбина Никконен.

«Мы планируем в рамках форума вынести на суд экспертов, промышленников, гостей первые результаты работы над большим проектом плана развития Новосибирского научного центра, который уже привычно-условное название имеет, — «Академгородка 2.0», — отметил Андрей Травников на открытии.

Андрей Фурсенко, в свою очередь, подчеркнул, что Новосибирск и Новосибирский Академгородок были и остаются и одним из центров России, и мировым центром, где связаны вместе наука, образование и инновации.

«Неслучайно в День науки в этом году, 8 февраля, президент России провел именно в Новосибирске заседание совета по науке и образованию, где обсуждался вопрос развития России и, пожалуй, первое было такое масштабное обсуждение создание «Академгородка 2.0». Я думаю, что на «Технопроме» это вопрос будет со всех сторон обсуждён. Самое главное, что уже сейчас намечены первые практические шаги», — сказал Фурсенко.

Как отмечает корреспондент ИА REGNUM, в день открытия желающих зарегистрироваться оказалось так много, что очередь за бейджами растянулась до самого выхода «Экспоцентра».

Напомним, что ключевой темой форума в 2018 году станет «Наука как индустрия». Мероприятие продлится несколько дней — с 27 по 30 августа. В рамках «Технопрома-2018» запланировано около 100 деловых, культурных мероприятий, на которых выступит порядка 500 спикеров. На выставке в рамках форума будут представлены высокотехнологичные производства, природосберегающие технологии, научные исследования и разработки.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Технопром» может посетить президент России Владимир Путин. Он, по данным некоторых источников, примет участие в пленарном заседании «Наука как индустрия», которое пройдёт завтра, 28 августа.