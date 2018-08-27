Владивосток, 27 августа, 2018, 07:49 — ИА Регнум. На территориях четырех муниципальных образований Приморского края введен режим ЧС из-за паводка, сообщает 27 августа пресс-служба краевой администрации.

Оскар Клод Моне. Паводок. 1896

Так, режим ЧС введен в Уссурийском городском округе, Михайловском и Октябрьском районах, где подтопленными остаются 213 жилых домов в 11 населенных пунктах. Также режим чрезвычайной ситуации введен в Надеждинском районе, где подтоплены 10 домов.

По данным регионального управления МЧС, в настоящий момент пик паводка проходит по территории Октябрьского района, в ближайшее время ситуация должна стабилизироваться, поскольку ожидается спад воды на реке Раздольная.

К вечеру 27 августа прогнозируется пик паводка в Уссурийском городском округе, а к утру 28 августа — в Надеждинском районе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сильные ливни вызвали паводки в Амурской области и Хабаровском крае. В Амурской области был введен режим ЧС.

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