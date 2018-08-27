Багдад, 27 августа, 2018, 08:09 — ИА Регнум. Президент Ирака Фуад Масум заявил, что страна не будет соблюдать санкционный режим, введенный Соединенными Штатами против Ирана, сообщает 27 августа Kurdistan.ru.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

По его словам, тесные связи между двумя странами делают невозможными санкции, поэтому Багдад не может им следовать. С точки зрения Масума, премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади поспешил с заявлениями о поддержке Вашингтона.

Напомним, США ввели новые санкции в отношении Ирана, разорвав с ним ядерное соглашение, подписанное в 2015 году. Премьер-министр Ирака заявил, что поддержит меры, предпринимаемые Вашингтоном, что вызвало негативную реакцию как внутри страны, так и за ее пределами.