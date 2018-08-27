Дортмунд, Германия, 27 августа, 2018, 07:37 — ИА Регнум. Капитан дортмундской «Боруссии» Марко Ройс забил свой 100-й гол в немецкой Бундеслиге. Ройс отличился в матче первого тура чемпионата Германии с «РБ Лейпциг».

Цитата из мф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Футбол

«Боруссия» принимала на своём поле «РБ Лейпциг» и одержала победу со счётом 4:1. Ройс отметился голом на первой компенсированной минуте матча.

Всего Ройс провёл 234 матча в Бундеслиге и забил 100 голов — 64 в составе дортмундской «Боруссии» и 36 — в составе мёнхенгладбахской «Боруссии».

Напомним, Ройс выступает за дортмундский клуб с 2012 года. В марте текущего года он продлил контракт с клубом до конца сезона 2022/23.