Вашингтон, 27 августа, 2018, 07:22 — ИА Регнум. Заявление в связи с кончиной сенатора от Республиканской партии Джона Маккейна, в котором высоко бы оценивались заслуги политика, запретил публиковать президент США Дональд Трамп. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на свои источники в Белом доме.

ВО Свобода Джон Маккейнн

По данным издания, выпустить официальное заявление по поводу смерти Маккейна предлагали пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс и руководитель аппарата Белого дома Джон Келли.

Так, в документе администрации США, первоначальный текст которого был подготовлен еще до смерти политика, речь шла о заслугах Маккейна и его работе на политическом поприще.

Однако глава Белого дома, отмечает издание, решил ограничиться только публикацией в соцсети. Короткое сообщение Трамп и опубликовал после того, как стало известно о смерти сенатора.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 августа в США скончался сенатор-республиканец Джон Маккейн. Причина смерти 81-летнего политика — рак мозга.

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