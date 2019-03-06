Среднеуральск, Свердловская область, 27 августа, 2018, 06:58 — ИА Регнум. В Свердловской области скандал с задержанием школьника на территории Среднеуральской птицефабрики оброс взаимными обвинениями. После официального сообщения птицефабрики «Равис» с ответом не замедлил и гражданин, которого на птицефабрике заподозрили в причастности к раздаче школьником листовок экологического содержания.

Угроза

Напомним, всё произошло 16 августа. Школьник был задержан на территории птицефабрики охранниками и заявил, что те угрожали ему убийством и незаконно его удерживали. Родители 16-летнего подростка обратились в правоохранительные органы, и те по изложенным фактам возбудили уголовное дело.

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На ситуацию отреагировала пресс-служба ООО «Равис — птицефабрика Сосновская» — холдинг, в который входит птицефабрика «Среднеуральская». В официальном сообщении категорически опровергался факт того, что сотрудники охранного предприятия «Азимут-Ек» якобы угрожали подростку. Наоборот, угроз не было, зато охранники вызвали полицию, которая приехала через 1 час 10 минут и увезла школьника в отделение. При этом прозвучали обвинения в адрес одного из местных активистов. Якобы он причастен к раздаче школьником экологических листовок, в которых, по сведениям пресс-службы, была недостоверная информация.

При этом на птицефабрике отметили, что листовки школьник распространял на закрытой для свободного доступа людей территории и подвергал свою жизнь и здоровье опасности. Руководство птицефаборики уже обратилось в СКР с просьбой возбудить уголовное дело по факту вовлечения школьника в «совершение действий, представляющих опасность для его жизни».

Затем последовала реакция гражданина, в адрес которого прозвучали обвинения. Дмитрий Санников публично заявил о том, что в пресс-релизе птицефабрики содержались порочащие его сведения, и выразил готовность потребовать возбуждения уголовного дела по факту клеветы.

Официальных сообщений о возбуждении новых уголовных дел пока нет. А некоторые местные наблюдатели полагают, что первопричиной всего этого скандала является борьба совсем другого уровня, и возникший скандал — лишь повод. По их мнению, сюжет только закручивается и самое интересное ещё впереди.