Лабытнанги, Ямало-Ненецкий АО, 27 августа, 2018, 06:56 — ИА Регнум. На Ямале обсуждают решение президиума суда ЯНАО по резонансному уголовному делу об убийстве в уличной драке 15-летнего подростка. Виновник смерти, 29-летний житель Тюмени, был сперва осуждён, но 26 апреля 2018 года отпущен на свободу. На минувшей неделе суд ЯНАО не удовлетворил кассационную жалобу прокуратуры и родителей погибшего подростка, но противостояние продолжается, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Преступление

Напомним, 29 июня 2017 года в городе Лабытнанги ближе к вечеру в ходе конфликта мужчина нанес один удар школьнику. Несовершеннолетний упал на асфальт и ударился головой. Потерпевший был доставлен в больницу с тяжёлой травмой, впал в кому, и спустя время скончался. Подозреваемый сразу же был вычислен и задержан: драка между тремя мужчинами и шестерыми подростками был зафиксирован на видео. Мужчине, уложившего подростка одним ударом, предъявили обвинение по ч. 1 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека»).

Детально события июня 2017 года разбирались в суде. Трое мужчин приехали в Лабытнанги за продуктами питания. На улице к ним привязались шестеро мальчишек. Видео свидетельствует о том, что подростки сами лезут с кулаками на взрослых. Те отталкивают их, как могут, но подростки не отстают, преследуют мужчин.

На чашах весов Фемиды оказались родители умершего ребёнка и мужчина, который, защищаясь, не рассчитал удар. Мнения пользователей социальных сетей кардинально разделились на «они же дети» и «осточертели дети, сбивающиеся в банды зверёнышей». Служители Фемиды также не могут прийти к компромиссу. Суд Лабытнанги сперва осудил мужчину на пять лет лишения свободы. Затем суд ЯНАО удовлетворил апелляционную жалобу защиты виновника смерти подростка и отпустил его на свободу. Противостояние продолжается. Президиум суда ЯНАО на прошлой неделе не удовлетворил кассационную жалобу прокуратуры и родителей погибшего. Но надзорное ведомство намерено обратиться в Генеральную прокуратуру для внесения представления в Верховный суд РФ, сообщила СМИ начальник уголовно-судебного отдела прокуратуры ЯНАО Инна Носова.

И вновь социальные сети бурлят. Но уже с меньшим накалом, чем раньше.

«Взрослый человек, на то и взрослый — он адекватно способен проанализировать даже критическую ситуацию, выйти из зоны конфликта и более того — вывести из конфликта ребенка, научить личным примером, а не убить», — философствуют одни.

«Из-за подростковой необдуманной бравады поломались две человеческие судьбы. Не оправдывайте подростков, именно они были инициаторами конфликта! Да, мальчик из хорошей семьи, да, занимался спортом. Но почему ему родители не объяснили, что недопустимо оскорблять взрослых, бесчеловечно нападать «толпой», а применять физическую силу можно только в ситуации, когда твоей жизни угрожает смертельная опасность?» — задаются вопросами другие.

Третьи поминают уполномоченного по правам детей, губернатора, пускаются в охаивание «чинуш», будто бы они в данной ситуации могут повлиять на судей или общественное мнение.

Словом, вновь мнения разделились. Чаши весов Фемиды пока в движении. Как в движении они и в случае с недавним зверством группы подростков из города Берёзовского Свердловской области, забивших до смерти юношу-инвалида.