Иркутск, 27 августа, 2018, 06:30 — ИА Регнум. До начала учебного года осталось всего несколько дней, но родители учеников, которые должны пойти в школу, расположенную в посёлке Молодёжный (Иркутский район), опасаются за качество постройки этого нового учебного заведения, названного, кстати, в честь героев-космонавтов Иркутской области, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Irk.today Школа, построенная в посёлке Молодежный (Иркутский район): куски штукатурки

Как сообщает сегодня, 27 августа, irk.today, «космическая» школа не прошла проверку даже земной погодой: после продолжительного ливня крыша дала течь. Теперь в здании трескается и отваливается штукатурка и краска со стен, на полу образовались лужи. Фрагменты потолка можно обнаружить теперь на мебели, а потрескавшуюся плитку — в туалете на первом этаже. Также на стенах образовались подтёки ржавой воды.

Irk.today Школа, построенная в посёлке Молодежный (Иркутский район): потёки на стенах и куски штукатурки

«До наших тревог и переживаний по поводу состояния самой школы, подвоза детей нашего посёлка, а также безопасности пешеходных маршрутов никому нет никакого дела», — пояснила жительница поселка Молодёжный Мария Быкова.

Напомним, строительство школы в Молодёжном общей площадью 26 тысяч квадратных метров стартовало 9 июня 2017 года. Она построена на средства федеральной программы «Большая перемена». На реализацию этого проекта было потрачено более миллиарда рублей, в том числе более 400 млн рублей — из областного бюджета.