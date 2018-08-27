Харбин, Китай, 27 августа, 2018, 06:01 — ИА Регнум. Количество жертв в результате пожара в отеле, который разгорелся утром по местному времени 24 августа в столице китайской провинции Хэйлунцзян городе Харбине, увеличилось до двадцати, сообщает 26 августа агентство Синьхуа.

Цитата из к/ф «Огненный вихрь». Реж. Рон Ховард. 1991. США Пожар

Смертельный пожар разгорелся в 4:36 по местному времени в гостинице «Бэйлун» в городском районе Сунбэй. Справиться с огнем удалось к 7:50. Пожарные продолжили находить тела вплоть до 14:00 по местному времени 25 августа. Было найдено восемнадцать тел на месте трагедии, еще один человек погиб в госпитале. В общей сложности 23 человека получили ранения. Пожар выжег 400 кв. метров. Расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 числа погибшими в пожаре на территории гостиницы с горячими источниками были официально признаны 18 человек.