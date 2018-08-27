Владивосток, 27 августа, 2018, 04:39 — ИА Регнум. Дальний Восток продолжает сохранять лидерство в России по размеру зарплатного долга. Сумма долгов перед работниками в макрорегионе на 1 августа 2018 года составила 828,7 млн рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Долги

Читайте также: Регионы ДФО удерживают лидерство по зарплатным долгам в России

Росстат опубликовал сведения по задолженности по заработной плате в федеральных округах Российской Федерации. По данным ведомства лидерство по-прежнему удерживает Дальний Восток — 828,7 млн рублей на 1 августа 2018 года. С февраля 2018 года долги выросли на 106,4 млн рублей.

Первое место по невыплаченной работникам зарплате занимает по-прежнему Приморье — просроченная задолженность 447,3 млн рублей. На втором месте Хабаровский край с долгом в 259,6 млн на 1 августа 2018 года. Но при этом Приморье с февраля долг сократило — с 461,5 млн, а Хабаровский край нарастил — в феврале он составлял 195,7 млн рублей.

На третьем месте — Сахалинская область, здесь просроченная задолженность составила 55,6 млн рублей. Примечательно, что именно на островной регион приходится весь долг по зарплате федерального бюджета в ДФО — 29,8 млн рублей. На четвертом месте Якутия — 47,5 млн рублей.

На Камчатке долги составляют 15,7 млн рублей, в Амурской области 1,8 млн, на Колыме 0,7 млн рублей, в ЕАО 0,4 млн рублей.

Совсем нет задолженности по заработной плате только на Чукотке.

Второе месте среди федеральных округов в РФ занимает Северо-Западный ФО — 708,9 млн рублей, за ним следует Центральный ФО — 611,3. Самый маленький долг по зарплате в Уральском ФО — 68,1 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, Дальневосточный федеральный округ на протяжении длительного времени удерживает лидерство по размеру зарплатного долга предприятий перед работниками. В феврале долги составляли 722,3 млн рублей. Основные долги по зарплате приходятся на предприятия — банкроты. Которым нечем платить. В Хабаровском крае и Приморье это, преимущественно, бывшие крупные федеральные строительные «тигры» — Дальспецстрой, Дальмостострой.