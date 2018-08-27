Казань, 27 августа, 2018, 04:25 — ИА Регнум. В Татарии зарплаты младшего медицинского персонала за первое полугодие 2018 года недотягивали до средней по экономике региона, составив 31 594 рубля против 33 901 рубля. При этом медперсонал младшего звена Буинского района получал ещё меньше — всего 26 033 рубля, недотягивали до среднереспубликанской и в Казани — 32 569 рублей. Татарстанстат подвёл зарплатные итоги для представителей сферы здравоохранения за январь — июнь 2018 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

В Набережных Челнах младший медицинский персонал зарабатывал 32 450 рублей. Помимо Буинского района, невысокие зарплаты были и у представителей этой специальности в Нурлатском районе — 26 423 рубля. Среднемесячная зарплата младшего медперсонала не в бюджетных организациях, у индивидуальных предпринимателей за этот период была 30 696 рублей.

Средняя заработная плата среднего медицинского (фармацевтического) персонала за рассматриваемый период в Татарии составляла 32 050 рублей, что также ниже среднереспубликанской. Самые низкие показатели зафиксированы в Ютазинском — 26 456 рублей и Тюлячинском районах — 26 565 рублей. Самый большой доход имели в Казани — 34 700 рублей, Бугульминском районе — 34 488 рублей, Набережных Челнах — 32 616 рублей.

Врачи и работники медорганизаций с высшим образованием в Татарии получали 63 164 рубля, что составляет около 180% от средней по региону. По этому показателю Казань, где зарабатывали 64 468 рублей, опережают сразу три муниципалитета: Заинский район — 66 831 рубль, Бугульминский район — 65 557 рублей, Альметьевский — 65 536 рублей. В Набережных Челнах зарплаты врачей были на уровне 62 805 рублей. Самые низкие доходы были у врачей Буинского района — 53 319 рублей.

По данным Татарстанстата, зарплата в Татарии в первом полугодии 2018 года по полному кругу предприятий, включая субъекты малого предпринимательства, составила 33 901,4 рубля, увеличившись относительно такого же периода 2017 года на 8,2%. Реальная заработная плата, при расчёте которой учитывается индекс потребительских цен на товары и услуги, составила 106% к первому полугодию 2017 года.

Напомним, майские указы главы государства от 2012 года обязывали региональные власти довести зарплаты бюджетников до уровня средней зарплаты по региону. А по ряду специальностей этот показатель, например для врачей, должен был быть не менее 200% к средней по региону.