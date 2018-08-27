Саратов, 27 августа, 2018, 03:58 — ИА Регнум. Один из акционеров кондитерской фабрики «Покровск» из Энгельса Саратовской области, ведущей свою историю с 1937 года, потребовал её банкротства. Из-за недочётов исковое заявление оставлено без движения до 12 сентября 2018 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Банкротство

На сегодня ООО «Кондитерская фабрика «Покровск» является одним из старейших предприятий Саратовской области, его правопредшественник основан в 1937 году. Фабрика производит свыше 150 различных наименований сладкой продукции, поставляемой во многие города России. Предприятие называют флагманом кондитерской отрасли Саратовской области.

По данным ЕГРЮЛ, предприятие зарегистрировано путём реорганизации 3 октября 2014 года. Его уставный капитал — 16 047 459 рублей, гендиректор — Михаил Фомин. Владельцами являются — Александр Тюхтин (доля — 64,09%), ООО «Концерн «Покровск» (доля — 16,3%) и ООО «Вита-Принт». Последнее, имеющее долю в 19,6%, и выступило с иском о несостоятельности, являясь также банкротом, находясь под конкурсным производством с марта 2015 года. До банкротства типография, созданная в 1996 году, по данным областных СМИ, также принадлежала семье известного саратовского бизнесмена Виктора Тюхтина (торгово-промышленная группа компаний «Вита»), который аффилирован и с кондитерской фабрикой. ООО «Концерн «Покровск» полностью принадлежит Александру Тюхтину, а также бизнес-семья является совладельцем пивоваренного завода «Покровск».

Иск о банкротстве поступил в Арбитражный суд Саратовской области 15 августа 2018 года. Истцом выступил банкрот ООО «Вита-Принт», предъявивший претензии на 6 272 300 рублей. С 2017 года типография, которая ранее печатала этикетки, изготавливала лотки и предоставляла картон для кондитерской фабрики, пыталась взыскать с последней 5 983 162,5 рубля «неосновательного обогащения и проценты за пользование чужими денежными средствами». Первая инстанция в удовлетворении требований отказала, но при обжаловании в мае 2018 года решение отменили, иск удовлетворили.

«Судебной коллегией установлен факт наличия на стороне ответчика неосновательного обогащения за счет денежных средств истца в испрашиваемом размере — 5 475 000 рублей», «Поскольку факт неправомерного удержания денежных средств установлен материалами дела, то требования истца о взыскании процентов за период с 30.11.2017 года по день фактического погашения суммы задолженности подлежат удовлетворению», — отмечалось в определении суда.

Сумма в банкротном иске больше, так как в предыдущем заявлении проценты истец потребовал начислять «до фактического погашения долга», а так как долг не погашен, то и сумма процентов растёт.

В споре об этикетках интересен тот факт, что в 2013 году стороны зачли долги, имеющиеся перед друг другом, взаимозачётом, но позднее конкурсный управляющий, уже после начала банкротства типографии, по суду оспорил соглашение о взаимозачёте и право требования долга было восстановлены. В итоге ООО «Вита-Принт» посчитало перечисленные в счет исполнения обязательств по договорам поставок денежные средства неосновательным обогащением фабрики «Покровск».

Арбитражный суд оставил без движения иск о банкротстве до 12 сентября 2018 года из-за недочётов — не доказано право истца на отсрочку уплаты госпошлины. ООО «Вита-Принт» в своём иске требует ввести наблюдение в отношении ООО «КФ «Покровск» за долги «в размере 6 272 300 рублей в т. ч.: задолженность в качестве неосновательного обогащения — 5 475 000 рублей, сумма процентов за пользования чужими денежными средствами в период с 30.11.2017 по 15.08.2018 год — 798 300 рублей». Временного управляющего предлагается выбрать из членов Ассоциации СОАУ «Меркурий».

Тем временем конкурсный управляющий самой типографии в рамках конкурсного производства выставил на торги доли компании в кондитерской и пивоваренных компаниях. Первую в размере 19,6% оценили в 2 070 000 рублей при её номинальной цене 3 149 739 рублей, а вторую (19,4%) — 174,6 рубля при номинальной цене 2 169 900 рублей. Торги пройдут 1 октября 2018 года.