Нальчик, 27 августа, 2018, 03:47 — ИА Регнум. Спасатели пришли на помощь украинской туристке, попавшей в беду на Эльбрусе. Женщине помогли спуститься с горы, сообщает пресс-центр главного управления МЧС России по Кабардино-Балкарии.

Эльбрус

Вечером 26 августа альпинистка стала просить о помощи, подавая сигналы фонариком. Путешественница находилась на высоте более 5 тыс. метров и сигнализировала, что не в состоянии передвигаться.

«Пострадавшая туристка с Украины доставлена на поляну Азау, от дальнейшей помощи отказалась», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что туристка не регистрировалась перед восхождением. Помощь медиков женщине не понадобилась. Она настолько устала, что не могла идти, передает НТВ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на Эльбрусе нашли тело женщины, вероятно, погибшей в 1987 году при сходе лавины на группу альпинистов. Вместе с останками были обнаружен паспорт и билет на самолет.

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