Цхинвал, 27 августа, 2018, 02:57 — ИА Регнум. Южная Осетия по-прежнему будет получать помощь от России, в том числе в вопросах обеспечения национальной безопасности. Об этом говорится в послании президента РФ Владимира Путина главе республики Анатолию Бибилову по случаю 10-летия признания Москвой государственной независимости Южной Осетии.

Juliet Kozaeva Цхинвал

Российский лидер отметил, что Южная Осетия достигла успехов и в построении институтов государственности, и в различных сферах национального развития. Путин пожелал жителям республики мира и процветания.

«Намерены и далее оказывать содействие в решении стоящих перед Южной Осетией задач, в том числе в сфере обеспечения национальной безопасности», — отмечено в послании Владимира Путина.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия признала независимость Южной Осетии, а также другой бывшей грузинской автономии — Абхазии — 26 августа 2008 года. Этому предшествовали события начала августа — агрессии Грузии по отношению к Южной Осетии. Жертвами военных действий, длившихся пять дней, стали более 1 тыс. человек.