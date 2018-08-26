Вашингтон, 27 августа, 2018, 01:13 — ИА Регнум. Американский президент Дональд Трамп не приглашен на похороны сенатора Джона Маккейна, скончавшегося 25 августа в возрасте 81 года. Такова была последняя воля самого политика, передает телеканал CNN.

U.S. Marine Corps Джон Маккейн

Траурную церемонию Джон Маккейн, страдавший раком мозга, планировал заранее. После его смерти родственники попросили Трампа не приезжать на похороны и лишь выступить с прощальной речью.

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Маккейн и Трамп конфликтовали как политики. Несмотря на это, президент США выразил семье покойного свои соболезнования.

«Мои глубочайшие соболезнования и уважение семье сенатора Джона Маккейна. Наши сердца и молитвы с вами», — написал Трамп в микроблоге в Twitter.

Издание The New York Times сообщает, что на похороны приглашен вице-президент Майк Пенс. Кроме того, речь на церемонии произнесут бывшие президенты Барак Обама и Джордж Буш-младший. Когда именно пройдут похороны, еще не известно.

Как сообщало ИА REGNUM, американский сенатор Джон Маккейн ушел из жизни в окружении родных, незадолго до смерти приняв решение прекратить терапию. Онкологическое заболевание у него диагностировали летом 2017 года.