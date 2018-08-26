Москва, 27 августа, 2018, 01:07 — ИА Регнум. Российский производитель вертолетов холдинг «Вертолеты России» широко открыт для сотрудничества китайским партнерам, о чем сообщил генеральный директор холдинга Андрей Богинский, передает 26 августа агентство Синьхуа.

Roberta F Вертолёт

«Китайские авиационные компании традиционно являются нашими ключевыми партнерами. Мы связаны, на мой взгляд, крепкими профессиональными и дружественными партнерскими отношениями», — заявил Богинский в недавнем интервью агентству.

По его словам, китайские и российские производители вертолетов находятся на финальной стадии переговоров по созданию тяжелого вертолета, а работу планируется завершить уже до конца текущего года.

«Сотрудничество крайне дорогое. Квалификация китайских коллег, на мой взгляд, достаточно высокая. Мы можем совместно работать и над другими проектами, отвечающими нуждам китайского рынка. Мы также можем обсудить использование некоторых компонентов, произведенных в Китае, в российских вертолетах», — отметил Богинский в интервью, данном «Синьхуа» на выставке «Армия-2018».

Как сообщало ИА REGNUM, генеральный директор холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский заявил, что холдинг «открыт к передаче технологий» и заинтересован в сотрудничестве со странами региона Юго-Восточной Азии.