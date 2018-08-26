Пекин, 27 августа, 2018, 00:33 — ИА Регнум. Верховный народный суд Китая открыл Международный коммерческий экспертный комитет (ICEC) с участием 32 китайских и иностранных экспертов, сообщает 26 августа агентство Синьхуа.

Nicolas Raymond Китайский флаг

«ICEC, который поддерживает урегулирование международных коммерческих вопросов при помощи посредничества, арбитража и законопроектов, был создан с целью наращивания международного сотрудничества и укрепления работы международных коммерческих судов», — говорится в заявлении суда.

Будучи представителями различных юридических систем, первая группа членов комитета включает в себя лидеров международных организаций, юридических экспертов и исследователей, опытных судей и законотворцев.

Напомним, что два первых международных суда были созданы в городе Шэньчжэнь провинции Гуандун и Сиань провинции Шэньси 29 июня текущего года. Кроме того, Международный арбитражный суд начал действовать в островной провинции Китая Хайнань.

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