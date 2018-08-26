Киев, 27 августа, 2018, 00:03 — ИА Регнум. Назвать один из проспектов Киева именем умершего сенатора Джона Маккейна предложил советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк 26 августа на своей странице в социальной сети Facebook.

Jim Greenhill Джон Маккейн

«Таким образом, мы увековечим его светлую память и выразим искреннюю благодарность от всех нас за невероятные усилия, жёсткую последовательную позицию и огромную поддержку Украины в нашей борьбе с российским оккупантом», — отметил Шкиряк.

Советник министра выразил надежду, что мэр Киева Виталий Кличко и депутаты Киевсовета поддержат эту инициативу.

Напомним, 26 августа стало известно о смерти американского сенатора-республиканца Джона Маккейна. Президент Украины Петр Порошенко назвал покойного «лучшим другом страны», который «посвятил свою жизнь защите Украины и украинцев» от России.

Читайте подробнее: Порошенко: Маккейн — защитник Украины и украинцев