Ереван, 26 августа, 2018, 23:12 — ИА Регнум. В фольклоре армянской политической жизни в отношении России сформировалось два противоположных стереотипных мышления, пишет представитель политического отдела Бюро партии «Дашнакцутюн» Каро Арменян, в статье, опубликованной на сайте asbarez.com. Первое из них, по его мнению, исключает любое возражение России, поскольку «наше существование от «а» до «я» зависит от России.

Иван Шилов ИА REGNUM Армения

«Рубен Тер-Минасян (министр внутренних дел Демократической Республики Армения в 1920 году — ИА REGNUM ) считал, что «наш народ не привык сражаться против русских. Привык сражаться против турок». Второе, стереотипное мышление предполагает, что самыми последними выражениями можно обзывать Россию и русских, одновременно опираясь на столп армяно-российского сотрудничества, чтобы обеспечить существование нашей государственности. Эти два мышления настолько закоренелые, что делают невозможным любое предметное обсуждение. Несомненно, есть и третий стереотип, который окончательно закрывает дверь перед нами, поскольку мы, представители Диаспоры на своей коже не ощущали присутствие «русских», — считает он.

«Я уверен, что оба стереотипных мышления выкованы в горниле истории, и никто не имеет право недооценивать их. Но оба они вытекают из политической неграмотности… Более того, из отсутствия самоуверенности и панической психологии…», — говорится в статье.

Россия не монстр, пишет автор, она тоже живет своими стратегическими нуждами, слабостями и страхами.