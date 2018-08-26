Джэксонвилл, США, 26 августа, 2018, 23:04 — ИА Регнум. Мужчина, подозреваемый в стрельбе во Флориде, обнаружен мертвым на месте преступления. Об этом сообщила полиция города Джэксонвилл на странице в соцсети Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Убийство

«Один подозреваемый погиб на месте преступления», — говорится в сообщении.

Сотрудникам правоохранительных органов пока неизвестно, был ли у предполагаемого преступника сообщник.

Ранее издание News4jax со ссылкой на источники сообщило, что 26 августа в американском штате Флорида произошла стрельба, в результате которой погибли 4 человека.

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