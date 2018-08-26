Москва, 26 августа, 2018, 21:55 — ИА Регнум. Сборная России поздравила с забитым голом нападающего национальной команды Федора Смолова, выступающего за московский «Локомотив». Соответствующая запись появилась на странице национальной команды в соцсети Twitter.

Анна Нэсси Федор Смолов

«Поздравляем … Смолова с его первым голом за новый клуб «Локомотив», — говорится в сообщении. — Федя, с почином!»

Как ранее передавало ИА REGNUM, 26 августа «Локомотив» переиграл «Анжи» в матче пятого тура Российской футбольной Премьер-лиги (РФПЛ). Встреча, прошедшая на стадионе «РЖД Арена» в Москве, завершилась со счетом 2:1.

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