Вашингтон, 26 августа, 2018, 21:36 — ИА Регнум. В США потерпел крушение легкомоторный самолет. Об этом сообщила телекомпания CBS со ссылкой на свои источники.

Легкомоторный самолет

Инцидент произошел в субботу, 25 августа, в штате Джорджия. По последним данным, в результате происшествия погибли четыре человека, еще один получил серьезные травмы.

В настоящее время сотрудники специальных служб выясняют причины аварии.

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