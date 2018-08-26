Киев, 26 августа, 2018, 20:57 — ИА Регнум. Власти Украины намерены предложить странам Европы принять участие в восстановлении разрушенной инфраструктуры Донбасса. Об этом, как передает УНН, заявил президент Украины Петр Порошенко во время открытия нового газопровода в Авдеевке.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Порошенко

По его словам, «мобилизацией средств» для восстановления Донбасса будут заниматься украинские послы.

Украинский лидер считает, что ответственность за восстановление «конкретного населенного пункта на Донбассе» может взять на себя «каждая страна Европы».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2014 году в Донбассе началась война после госпереворота в Киеве. Новые власти Украины направили армию против жителей Донецкой и Луганской областей, не поддержавших насильственную смену власти в Киеве.

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