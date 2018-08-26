Киев, 26 августа, 2018, 20:59 — ИА Регнум. Потери украинских портов на Азовском море мизерны по сравнению с общими потерями из-за разрыва связи с Россией, заявил эксперт по вопросам экономической интеграции Александр Колтунович 26 августа в эфире телеканала 112.ua.

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика Украины

«Что касается серьезных потерь, грузоперевозок и так далее, то наши порты и морская отрасль теряет не от того, что нас блокируют, а от того, что нечего и некуда экспортировать», — рассказал эксперт.

Он отметил, что страна ежегодно теряет порядка $20 млрд из-за необдуманного разрыва экономических связей с Россией.

Напомним, украинский оппозиционный политик Виктор Медведчук в интервью телеканалу 112.ua заявил, что украинские порты в Бердянске и Мариуполе потеряли за четыре послемайданных года около половины грузооборота.

Читайте также: Интервью с кумом Путина наделало шума в украинских СМИ