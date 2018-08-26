Лиссабон, 26 августа, 2018, 20:47 — ИА Регнум. Союз украинцев Португалии обратился в ФИФА с требованием наказать футболиста бразильского происхождения Алана Озорио, выступающего за португальский клуб «Брага». Заявление опубликовано 25 августа на официальном сайте украинской организации.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Донос

Мигрантов возмутило видео, выложенное футболистом на своей странице в социальной сети Facebook. В нем Озорио приводит

«Искаженные факты об Украине, которые наносят весомый политической вред Украине, ее имиджу в мире и откровенно направлены против суверенитета и территориальной целостности страны», — сказано в сообщении.

Таковыми украинцы считают отсутствие Крыма в составе Украины, наличие гражданской войны в стране и то, что родным для подавляющего большинства жителей Украины является русский язык.

Напомним, согласно опросу американской компании Gallup, проведенному в 2008 году, русский язык является родным для более чем 80% граждан Украины. В дальнейшем эта статистика многократно подтверждалась данными поисковых систем Yandex и Google.

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