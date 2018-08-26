В Ровенской области трое подростков разбились на мотоцикле
Ровно, Украина, 26 августа, 2018, 20:16 — ИА Регнум. Водитель мотоцикла, на котором ехали ещё двое пассажиров, не справился с управлением и врезался в дерево, сообщили в пресс-службе полиции Ровенской области 26 августа, сказано на официальном сайте ведомства.
Иван Шилов ИА REGNUM
Скорая помощь (2)
Трагедия произошла на трассе между сёлами Глинное и Познань. Мотоцикл слетел с трассы в канаву, и угодил в дерево. Водитель и пассажир погибли, третий участник аварии находится в реанимации. Все трое были несовершеннолетними местными жителями.
Напомним, 19 августа на трассе Львов-Тернополь произошла авария. Легковой автомобиль столкнулся с автобусом, перевозившим 44 туриста.
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