Лондон, 26 августа, 2018, 19:51 — ИА Регнум. 26 августа на стадионе «Сент-Джеймс Парк» был разыгран матч в рамках 3-го тура регулярного сезона АПЛ 2018/19 между коллективами «Ньюкасл» и «Челси». Противостояние завершилось минимальной победой «пенсионеров».

Martin Le Roy Стадион «Сент-Джеймс Парк»

Первый мяч на 76-й минуте забил крайний атакующий полузащитник национальной сборной Бельгии Эден Азар, уверенно реализовав пенальти — 0:1. Через 7 минут Хоселу сравнял счет, замкнув навес Деандре Йедлина — 1:1. Под занавес матча Деандре Йедлин срезал мяч в свои ворота после удара Маркоса Алонсо — 1:2.

Статистика матча («Ньюксл"/"Челси»)

Удары 5/15

Удары в створ ворот 2/5

Процент владения 26%/74%

Нарушения правил 14/6

Поданные угловые ¾

Набрав 9 очков «Челси» делит первую позицию в турнирной таблице с «Ливерпулем». «Ньюкасл» с 1-м очком остался на 16-й строчке.

Стартовые составы на мата:

«Ньюкасл»: Дубравка, Кларк, Дамметт, Шер, Фернандес, Йедлин, Сонъен, Мерфи, Диаме, Ритчи, Рондон.

Запас: Муто, Перес, Хоселу, Стерри, Дарлоу, Атсу, Лонгстафф.

Главный тренер: Рафаэль Бенитес.

«Челси»: Аррисабалага, Рюдигер, Алонсо, Аспиликуэта, Луис, Жоржиньо, Канте, Ковачич, Азар, Педро, Мората.

Запас: Баркли, Лофтус-Чик, Кабальеро, Жиру, Заппакоста, Виллиан, Кристенсен.

Главный тренер: Маурицио Сарри.

Бригада арбитров: Пол Тирни | Йан Хассин | Даррен Канн | Мартин Аткинсон.

Желтые карточки: Ковачич — 40, Шер — 65, Фернандес — 68, Ритчи — 70.

Голы: Азар (пен) 76 — 0:1, Хоселу 83 — 1:1, 88 — 1:2.