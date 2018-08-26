Екатеринбург, 26 августа, 2018, 19:39 — ИА Регнум. Мероприятия масштабного форума «Армия» не обошли и Екатеринбург. Неудивительно — здесь находится штаб Центрального военного округа. В столице Среднего Урала были представлены полевые химические лаборатории, а также прошли показательные выступления.

Алексей Колчин ИА REGNUM Миномётчики

Алексей Колчин ИА REGNUM Командующий войсками ЦВО генерал-лейтенант Александр Лапин наблюдает

Алексей Колчин ИА REGNUM Вертолёт «Ми-24»

Алексей Колчин ИА REGNUM Дирижёр

Алексей Колчин ИА REGNUM Оркестр

Алексей Колчин ИА REGNUM Поколения

Свою подготовку собравшимся продемонстрировали лётчики, десантники, миномётчики… Одной из изюминок стал показательный бой в городе.

Алексей Колчин ИА REGNUM Демонстрация техники

Алексей Колчин ИА REGNUM Демонстрация боя в городе

Алексей Колчин ИА REGNUM Показ боя в городе

Алексей Колчин ИА REGNUM Штурм

Алексей Колчин ИА REGNUM Сражение за город

Алексей Колчин ИА REGNUM Ещё кадр боя в городе

Алексей Колчин ИА REGNUM Сражение в городе

На полигоне «Свердловский» экспозиция начала работу утром 25 августа. Попасть на неё могли все желающие. От здания штаба ЦВО в жилой район Академический каждый час отправлялись автобусы. За два дня мероприятие посетили более 11 тыс. человек.

Алексей Колчин ИА REGNUM Десантники

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