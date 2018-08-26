Екатеринбург, 26 августа, 2018, 19:39 — ИА Регнум. Мероприятия масштабного форума «Армия» не обошли и Екатеринбург. Неудивительно — здесь находится штаб Центрального военного округа. В столице Среднего Урала были представлены полевые химические лаборатории, а также прошли показательные выступления.

Алексей Колчин ИА REGNUM
Миномётчики
Алексей Колчин ИА REGNUM
Командующий войсками ЦВО генерал-лейтенант Александр Лапин наблюдает
Алексей Колчин ИА REGNUM
Вертолёт «Ми-24»
Алексей Колчин ИА REGNUM
Дирижёр
Алексей Колчин ИА REGNUM
Оркестр
Алексей Колчин ИА REGNUM
Поколения

Свою подготовку собравшимся продемонстрировали лётчики, десантники, миномётчики… Одной из изюминок стал показательный бой в городе.

Алексей Колчин ИА REGNUM
Демонстрация техники
Алексей Колчин ИА REGNUM
Демонстрация боя в городе
Алексей Колчин ИА REGNUM
Показ боя в городе
Алексей Колчин ИА REGNUM
Штурм
Алексей Колчин ИА REGNUM
Сражение за город
Алексей Колчин ИА REGNUM
Ещё кадр боя в городе
Алексей Колчин ИА REGNUM
Сражение в городе

На полигоне «Свердловский» экспозиция начала работу утром 25 августа. Попасть на неё могли все желающие. От здания штаба ЦВО в жилой район Академический каждый час отправлялись автобусы. За два дня мероприятие посетили более 11 тыс. человек.

Алексей Колчин ИА REGNUM
Десантники

Ранее читайте: Полевые химические лаборатории впервые представили на форуме «Армия-2018»