Киев, 26 августа, 2018, 19:03 — ИА Регнум. Президент Украины Пётр Порошенко назвал умершего сенатора Джона Маккейна защитником Украины и украинцев во время встречи с украинскими дипломатами 26 августа, пребывая с визитом на оккупированной территории Донбасса.

obamawhitehouse.archives.gov Джозеф Байден и Джон Маккейн

Порошенко напомнил, как Маккейн ранее посещал Донбасс:

«Когда я ему предложил поехать вместе со мной и поздравить украинских морпехов в Широкино, он перенёс свой визит в Грузию и сказал, что его место тут, на Украине… Я сказал Джону — ты американский сенатор, тебе не обязательно там быть. Я, как президент, должен быть со своими воинами. И это первый раз, когда Джон обделся на меня, даже за то, что я подумал ему это предложить», — рассказал Порошенко.

Он также добавил, что Маккейн всю свою дальнейшую жизнь посвятил защите Украины и украинцев от России.

Присутствующие почтили память Джона Маккейна минутой молчания.

Напомним, сенатор от республиканской партии США Джон Маккейн умер в возрасте 81 года из-за опухоли головного мозга. На Украине об умершем скорбят все более-менее известные политики.

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