Братислава, 26 августа, 2018, 18:36 — ИА Регнум. Словацкая полиция 22 августа задержала двух украинских контрабандистов, использовавших дельтаплан для доставки нелегалов с территории Украины, сообщила 24 августа пресс-служба ведомства.

Дельтаплан

Как сообщили в полиции, на лугу недалеко от границы были задержаны два гражданина Украины, один гражданин Словакии и один гражданин Афганистана, которого контрабандисты пытались перевезти в Европу. Один гражданин Украины управлял летательным средством, второй, вместе с гражданином Словакии, ожидали его на земле.

При задержании мужчины активно сопротивлялись и пытались бежать.

Гражданин Афганистана был возвращён на Украину, три контрабандиста задержаны. Им грозит от трех до восьми лет тюрьмы.

Напомним, закарпатские контрабандисты используют малую авиацию в основном для доставки сигарет — пользуясь гористой местностью, они скрытно сбрасывают ящики в условленном месте и возвращаются на территорию Украины.