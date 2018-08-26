Калуга, 26 августа, 2018, 17:37 — ИА Регнум. Сегодня, 26 августа, в Жуковском районе Калужской области глава региона Анатолий Артамонов принял участие в форуме «Рубеж», организованном «Молодежкой ОНФ».

Admoblkaluga.ru Анатолий Артамонов встретился с участниками форума «Рубеж».

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области, на встрече с губернатором области участники форума обсудили вопросы взаимодействия органов исполнительной власти и общественных организаций, механизмы эффективного управления, возможные пути решения актуальных задач в сфере экономики и социальной политики.

Особое внимание Анатолий Артамонов уделил вопросам взаимодействия государства с представителями общественных молодежных организаций.

«В Калужской области более ста ребят входят в команду «Молодежки ОНФ», — подчеркнул Артамонов. — В регионе действует молодежное правительство. Мне всегда интересно прислушиваться к ним. И рекомендации молодежного правительства не остаются незамеченными».

Калужский губернатор познакомил участников форума с опытом регулярных встреч с учениками выпускных классов средних школ и студентами первых курсов вузов.

Говоря о деятельности «Молодежки ОНФ» в Калужской области, губернатор акцентировал внимание на необходимости выстраивания эффективной коммуникации: «Мы должны научиться говорить на одном языке. Сегодня все очень быстро меняется в жизни. И для нас — профессионалов — очень важно перенимать ваши знания, которых у нас нет. А вам — молодым людям — нужен наш опыт, которого пока нет у вас. Я подумаю над тем, чтобы в регионе были организованы совместные обучающие программы, в которых бы принимали участие состоявшиеся профессионалы и начинающие. Думаю, это будет полезно для всех», — пояснил Артамонов.

Отметив важность взаимодействия органов власти и общественных организаций со средствами массовой информации, Анатолий Артамонов рекомендовал к использованию сложившийся в регионе опыт рассмотрения в ходе заседаний правительства области критических публикаций в СМИ, которые помогают показать объективную картину жизни общества и помочь принять необходимые решения. «Сейчас мы видим, что все больше и больше критических материалов появляется от представителей ОНФ. Это прекрасно. Такой формат взаимодействия в конечном итоге приведет к тому, что общество будет жить в согласии, а не конфронтации», — сказал калужский губернатор.

Завершая встречу, Анатолий Артамонов пояснил своё понимание девиза форума «Молодежки ОНФ» «Рубеж», который гласит: «Быть, а не казаться».

«Я стараюсь работать так, чтобы в своей деятельности, которой наделил меня народ, быть губернатором, а не казаться им», — сказал Анатолий Армаонов.

Напомним, форум «Рубеж» — комплекс командообразующих мероприятий «Молодежки ОНФ». Старт новому направлению Общероссийского народного фронта был дан в августе 2017 года. На территории Калужской области он проходит впервые. В нем принимают участие более 100 представителей всех регионов страны. Главная цель «Рубежа» — формирование команды молодых людей, обладающих необходимыми знаниями, навыками и опытом для решения актуальных проблем своих регионов и всей страны.

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