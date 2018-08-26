Уфа, 26 августа, 2018, 17:20 — ИА Регнум. Сообщения о том, что певица София Ротару была экстренно госпитализирована после корпоративного выступления в Уфе, не соответствует действительности. Об этом сообщил концертный директор артистки Сергей Лавров в интервью Business FM.

Feruza48 София Ротару

По его словам, у певицы перед выходом на сцену резко подскочило давление, никаких обмороков и потери памяти не было.

«Концерт состоялся, — сказал он. — Госпитализация (Ротару) не понадобилась».

Ранее ряд СМИ сообщил, что в Уфе после выступления на корпоративном мероприятии была госпитализирована певица София Ротару.

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