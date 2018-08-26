Бонн, Германия, 26 августа, 2018, 17:26 — ИА Регнум. Решение об использовании лозунга «Слава Украине! Героям слава!» в качестве официального приветствия в армии Украины обеспокоило историков, сообщило 26 августа издание Deutsche Welle.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Кто там?

«Есть свидетельства, что судебный процесс Степана Бандеры в 1936 году его сторонники сопровождали возгласами «Слава Украине» выбрасыванием руки, как в фашистском салюте. Возможно, это и дало повод для фашистских аналогий», — рассказал львовский историк Александр Зайцев.

После распада СССР лозунг вернулся на Украину вместе со вдовой соратника Степана Бандеры Ярослава Стецько. Слава Стецько основала партию «Конгресс украинских националистов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которая использовала лозунг официально.

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Немецкий историк Кай Штруве обеспокоен тем, что киевские власти навязывают лозунг сверху, без широкого обсуждения и дискуссии в обществе.

Как отметил шведский историк Пер Андерс Рудлинг, подобные приветствия были у многих националистических и фашистских движений в Европе. Историк сомневается, что подобные слоганы могут существовать в демократическом обществе, вне изначального исторического контекста.

«Когда хорватские радикалы употребляли лозунг усташей, это вызвало агрессивные дискуссии и дисциплинарные наказания международных спортивных ассоциаций. Когда же украинские радикальные спортивные фанаты это употребляют, то предлагается рассматривать это в другом контексте. Мне кажется это применением двойных стандартов», — отметил Рудлинг.

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Историк напомнил, что глава украинского института национальной памяти (УИНП) Владимир Вятрович является персоной нон-грата в Польше, а Украину критикуют конгрессмены США.

«Возвращение к жизни лозунгов ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ) помогает консолидации государства и приближает Украину к Европе?», — вопрошает Рудлинг.

Напомним, украинская версия нацистского приветствия «Heil Hitler! Sieg heil!» окончательно станет приветствием ВСУ в сентябре, когда Верховная рада Украины соберётся после летних каникул и примет соответствующие законы. Кроме того, официальным маршем украинской армии станет марш преступной организации ОУН-УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ), принятый бандеровцами в 1932 году.

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