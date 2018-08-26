Кемерово, 26 августа, 2018, 17:00 — ИА Регнум. Информация об избиениях в кемеровской колонии не подтвердилась, сообщили в администрации Кузбасса.

Дарья Антонова ИА REGNUM Следственный изолятор (СИЗО)

Проверку проводил уполномоченный по правам человека в регионе Николай Волков совместно с начальником управления по взаимодействию с УИС обладминистрации Николаем Пушенко. Они посетили колонию строгого режима № 37 в р.п. Яя.

Напомним, ранее некоторые СМИ сообщили о том, что сотрудники одной из колоний Кемеровской области избили заключённого.

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«Кроме опубликованной негативной информации в публикации фигурировали фамилии осуждённых, которые якобы жаловались на жёстокое обращение. На месте общественники выяснили, что таких осуждённых в данной колонии уже нет. Кроме того, в 2017 году в отношении двух из них были возбуждены уголовные дела по статье «Дача заведомо ложных показаний», — говорится в официальном сообщении.

Как отметили в пресс-службе правительства Кузбасса Волков и Пушенко пообщались с осуждёнными и с их родственниками — жалоб и замечаний не было. Также они проверили условия проживания осуждённых, посетили несколько отрядов, карантинное отделение, столовую, посмотрели условия труда на производственных участках.

«Всего за время посещения колонии Николай Волков и Николай Пушенко пообщались со многими осуждёнными. Ни один факт, указанный в публикации интернет-издания не нашёл своего подтверждения», — подчеркнули в администрации региона.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после сообщения о том, что сотрудники одной из колоний Кузбасса избили заключённого, СКР назначил доследственную проверку.

Следователи намерены изучить медицинские документы и провести судебно-медицинскую экспертизу.

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После чего будет принято процессуальное решение.

Ранее генеральный прокурор РФ Юрий Чайка поручил проверять все отказные материалы, вынесенные следственными органами по итогам доследственных проверок по фактам недозволенных методов воздействия и иных правонарушений в учреждениях исполнения наказаний России.