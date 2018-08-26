Москва, 26 августа, 2018, 16:28 — ИА Регнум. Более 105 тысяч детей пойдут в этом году в первые классы московских школ. Как сообщает «Вечерняя Москва», в настоящее время в порядок приведено свыше 600 образовательных учреждений и прилегающих к ним территорий. Уровень подготовки школ приближается к 100%. Кроме того, накануне 1 сентября специалисты Центра организации дорожного движения (ЦОДД) проверят территории школ, которые находятся вблизи проезжей части.

Vladtime.ru Московские школы готовятся к новому учебному году

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, в новом учебном году в первые классы будет зачислено свыше 105 тысяч ребят. Это рекордное количество учеников за последние годы. Всего же к 1 сентября готовятся полтора миллиона юных москвичей. Поэтому в столице активно идёт строительство новых образовательных учреждений. В середине августа градоначальник открыл новый четырёхэтажный корпус школы №1542 в районе Солнцево. Здание рассчитано на 550 учеников.

С 2011 в Москве было построено более 80 школ и около 200 детских садов. Только с начала текущего года было введено в эксплуатацию семь образовательных учреждений на 3 277 мест. В сентябре ожидается открытие ещё трёх школ в Солнцево, районе Северный и Некрасовке. Стоит отметить, что все учреждения отвечают современным требованиям и оснащены всем необходимым для учёбы.

К системе «Проход и питание» («Москвенок») удалось подключить новые сады и школы. Их общее число превысило 4,3 тысячи. Благодаря этой системе родители могут узнавать, когда ребёнок пришёл в школу или садик и какие продукты покупал в буфете. Кроме того, «Москвенок» помогает выбирать рацион для ребёнка.

«Ученики также могут с их помощью оплачивать покупки по безналичному расчету через специальные кассы в столовой или буфете. А родители получают оповещения о том, чем питался их ребенок, когда пришел и вышел из школы. Посмотреть информацию можно в личном кабинете на mos.ru или в мобильном приложении «Госуслуги Москвы», — рассказал руководитель проекта «Москвенок» Департамента информационных технологий Москвы Евгений Симановский.

Сфере детского питания в Москве уделяется особое внимание. Вот уже более пяти лет там действует система аутсорсинга. Специализированные комбинаты питания совместно с диетологами и под контролем Роспотребнадзора разрабатывают детский рацион и готовят максимально полезные блюда. Меню московских учеников и воспитанников детсадов всегда включает свежие овощи и фрукты, молочные продукты и горячие блюда.

Кроме того, в Москве построено несколько производственно-логистических комплексов, которые организуют питание детей в школах и садах. Их задача заключается в закупке продукции, её хранении, приготовлении блюд и их доставке в учебные и воспитательные учреждения Москвы. Поступающее туда сырьё проходит строгий контроль соблюдения санитарных норм. Если продукция требует определённых условий хранения, она отгружается в термобоксах. Кроме того, поставка её на пищеблоки осуществляется в специализированном транспорте. Для приготовления блюд используются только свежие продукты. Весь процесс осуществляется на пищеблоках школ и садов, куда доставляется продукция высокой степени готовности, произведенная комбинатом питания. На производстве также имеется и кондитерский цех, который ежедневно выпекает до 30 тысяч единиц выпечки для реализации ее через буфеты образовательных организаций.

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, школы города являются лучшими в России. «Развитие системы образования происходит для того, чтобы родители могли отправить детей в хорошие школы, а ребята затем достичь высот в жизни», — уверен градоначальник.