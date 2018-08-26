Киев, 26 августа, 2018, 16:34 — ИА Регнум. Передача «Большое интервью с большим политиком» с участием украинского политика Виктора Медведчука стала наиболее цитируемым событием в украинских СМИ, заявили 26 августа сотрудники телеканала 112.ua.

Kremlin.ru Виктор Медведчук

Журналисты отметили, что обычно, на момент трансляции передачи, канал смотрят 2−2,5 тыс. зрителей. Передачу с Медведчуком смотрели 6,1−6,4 тыс. зрителей. Всего программу посмотрели около 878 тыс. зрителей по всей Украине.

Виктор Медведчук высказал ряд крамольных для официального Киева идей: единственным лекарством от дальнейшего распада Украины является федерализация страны. Украина должна пойти на компромисс в отношении Донбасса и предоставить ему автономию. При этом Киеву следует вести прямые переговоры с главами ДНР и ЛНР Александром Захарченко и Леонидом Пасечником.

Заявление политика процитировали все украинские СМИ.

Напомним, благодаря близким связям с президентом России Владимиром Путиным Виктор Медведчук большинством русофобских украинских СМИ подается чуть ли не как рупор «российской пропаганды» и глава «пророссийской пятой колонны» в стране.

До недавнего времени Медведчук возглавлял партию «Украинский выбор», которая не очень активно участвовала в политической жизни страны, но 28 июля политик вступил в партию народного депутата Вадима Рабиновича «За жизнь». Украинские политические эксперты расценивают этот шаг как подготовку к «российскому реваншу» на Украине.

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