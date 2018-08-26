Владимир, 26 августа, 2018, 16:04 — ИА Регнум. Новый муниципальный ледовый дворец открыли во Владимире в рамках празднования Дня города, сообщил 25 августа сайт ТРК Губерния.

Vladimir-city.ru Открытие ледового дворца «Влидимир»

Размер здания составляет почти пять тысяч квадратных метров. Ежедневно он сможет принимать до 1,5 тысячи человек. На ледовом поле катка смогут одновременно кататься до 80 человек. Количество мест на трибунах — 788, при этом можно оборудовать дополнительные места при большом наплыве людей.

Ледовый дворец будет работать круглый год. Он рассчитан не только на проведение спортивных мероприятий, в нём можно будет организовать активный отдых для всей семьи.

Как отметил директор детско-юношеской спортивной школы хоккея с шайбой и фигурного катания Илья Антоненко, открытие ледового комплекса позволит увеличить почти вдвое количество бесплатных тренировок для юных спортсменов, что существенно повысит качество подготовки спортсменов.

В новом ледовом комплексе предусмотрен тренажёр, хореографический класс и музей спортивных достижений города Владимира, экспонаты для которого уже начали собирать.

Напомним, что строительство ледового комплекса во Владимире началось в 2017 году. На строительство из федерального бюджета было выделено 220 миллионов рублей — больше, чем средств города и области вместе взятых. Новый ледовый дворец стал шестым в регионе.