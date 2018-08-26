Новосибирск, 26 августа, 2018, 16:01 — ИА Регнум. В Затулинском парке Кировского района Новосибирска прошёл первый фестиваль городских культур Ultima Thule.

Анна Алябьева ИА REGNUM Парад дворовых команд с фигурами лэнд-арта

Анна Алябьева ИА REGNUM Творческие коллектив выступает на фестивале городских окраин в Кировском районе Новосибирска

Как отметили в мэрии города, это мероприятие — главное событие проекта «Городская лаборатория «Затулинка», который получил поддержку Фонда президентских грантов.

Анна Алябьева ИА REGNUM Затулинский десперсный парк

На несколько дней Затулинский парк превратился в центр массового притяжения талантливых людей: парад дворовых команд с фигурами лэнд-арта, фестиваль воздушных змеев, конкурс танцоров, парад колясок и многое другое.

Анна Алябьева ИА REGNUM Жюри

Работали десятки развлекательных площадок: граффити, интерактивные игры, фотозоны и др.

Анна Алябьева ИА REGNUM Парад дворовых команд с фигурами лэнд-арта

На сцене, которую поставили позади кинотеатра «Рассвет», выступили группы «Соседи», «Проверено» и другие артисты и коллективы города.

Анна Алябьева ИА REGNUM Творческие коллективы выступают на фестивале городских культур

На мероприятии побывали представители власти: депутат Госдумы Александр Карелин, временно исполняющий обязанности главы Новосибирской области Андрей Травников, депутата Законодательного собрания региона Вениамин Пак, мэр Новосибирска Анатолий Локоть и другие чиновники.

Анна Алябьева ИА REGNUM Официальная делегация представителей власти

Затулинка, наверное, впервые принимала такое количество чиновников и гостей. Люди радовались празднику, танцевали и веселились до поздней ночи.

Анна Алябьева ИА REGNUM Жители Затулинки веселились до поздней ночи

Приходили парами, семьями и целыми колективами.

Анна Алябьева ИА REGNUM Зрители

Отметим, что проект «Городская лаборатория «Затулинка» стартовал в Кировском районе Новосибирска с 1 июня. Цель — создать первое открытое арт-пространство на левом берегу города. Это своего рода механизм вовлечения проголосовавших за благоустройство парка горожан в работу по его преобразованию.

Приём заявок жителей по благоустройству общественных пространств завершился 16 февраля. От Кировского района в общественную комиссию поступило более 8 тыс. предложений, из которых почти 6,5 тысяч — за Затулинский дисперсный парк. В итоге он вошёл в топ-10 территорий, которые должны благоустроить в ближайшие годы.

Проект Затулинского дисперсного парка разработан новосибирской компанией «Адаптик-А», концепция предполагает развитие до 2022 года.