Одесса, Украина, 26 августа, 2018, 15:47 — ИА Регнум. Коммунальщики Одессы отключили воду во многих домах жилмассива Таирово, сообщили 26 августа на сайте коммунального предприятия «Инфоксводоканал».

Николай Корнилович Пимоненко. На речке. 1905

В компании отметили, что были вынуждены пойти на этот шаг из-за аварии на магистральном водоводе на улице Левитана.

Без воды остался проспект Академика Глушко, а также улицы Академика Королёва, Ильфа и Петрова, Костанди и Левитана. Подачу воды обещают возобновить к 19:00 мск.

Напомним, 18 августа Член коллегии украинского Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережнию Мария Яковлева призвала ликвидировать систему централизованного снабжения горячей водой. Впрочем, Одесса этого не заметит, поскольку в городе уже много лет нет горячей воды.

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