Москва, 26 августа, 2018, 14:34 — ИА Регнум. Эстрадная певица София Ротару прокомментировала сообщение о своей госпитализации. Соответствующее сообщение она опубликовала сегодня, 26 августа, на своей странице в социальной сети Instagram.

Feruza48 София Ротару

Напомним, ранее средства массовой информации сообщили, что Ротару была госпитализирована в Уфе после выступления на корпоративном мероприятии.

Концертный директор народной артистки СССР Сергей Лавров заявил, что Ротару не была госпитализирована в реанимационное отделение больницы Уфы — у певицы всего лишь подскочило артериальное давление.

Он пояснил, что после частного концерта у Ротару подскочило давление и дежурившая по протоколу бригада «скорой помощи» измерила давление певице и помогла его снизить.

Сама Ротару на своей странице в Instagram написала, что действительно у нее возникли некоторые проблемы со здоровьем.

«Действительно, вчера возникли некоторые проблемы со здоровьем», — написала она.

Также певица поблагодарила поклонников за поддержку и заботу и заверила, что сейчас чувствует себя нормально.