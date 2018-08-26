Москва, 26 августа, 2018, 12:54 — ИА Регнум. Депутат Государственной думы Российской Федерации Наталья Поклонская («Единая Россия») прокомментировала свою жалобу в Конституционный суд Украины с требованием оценить ряд норм Уголовно-процессуального кодекса Украины. Об этом она заявила журналистам сегодня, 26 августа.

Kremlin.ru Наталья Поклонская

Напомним, ранее украинские СМИ сообщили, что Поклонская подала в Конституционный суд Украины жалобу с просьбой оценить конституционность некоторых положений украинского Уголовного процессуального кодекса (УПК).

Поклонская пояснила, что украинский уголовный кодекс содержит нормы, благодаря которым сторона обвинения, в отличие от стороны защиты, имеет больше возможностей оказывать влияние на процесс принятия решения о специальном досудебном расследовании. Это в корне противоречит Конституции Украины и основам уголовного производства, так как делает положение обвинения более выгодным.

Оказывается, что в том случае, если следственный судья отказывает в проведении специального досудебного расследования, сторона обвинения, используя статью 309 УПК Украины, может обжаловать это определение в апелляционном порядке, а сторона защиты этого сделать не может.

Данная ситуация в корне нарушает конституционный принцип равенства участников процесса перед судом. А этот принцип, напоминает Поклонская, четко прописан во второй части статьи 55, первой части статьи 64 и, наконец, пунктам 1 и 8 второй части статьи 129 Конституции Украины.

Там сказано, что каждому гарантируется защита прав и свобод в судебном порядке, а также о том, что суд не может отказать в правосудии, если лицо считает, что его права и свободы нарушены или нарушаются, созданы или создаются препятствия для их реализации или речь идёт о других ущемлениях прав и свобод.

Поклонская и её адвокаты столкнулись именно с этой ситуацией, когда Верховный суд Украины при рассмотрении дела № 757/19 204/17-к отказал в открытии производства по кассационной жалобе на соответствующее постановление Апелляционного суда города Киева. Верховный суд Украины объяснил это тем, что апелляционная жалоба подавалась на судебное решение, которое не подлежит обжалованию в апелляционном порядке. А это, в свою очередь, противоречит Конституции Украины.

В связи с этим Поклонская и её адвокаты решили добиваться признания неконституционными положений УПК Украины, которые запрещают одной из сторон апелляцию на решение суда.

«По факту у одной из сторон имеется право на обжалование судебного решения, в то время как другая сторона такого права лишена. Что свидетельствует о неравенстве участников судебного процесса», — подчеркнула Поклонская.

При этом она заявила, что в том случае, если Конституционный суд Украины проявит слабость и решит пренебречь гарантиями соблюдения прав человека, признанных мировым сообществом, то дело будет передано на рассмотрение Европейского суда по правам человека.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в отношении Поклонской, а также главы Крыма Сергея Аксенова и спикера крымского парламента Владимира Константинова на Украине возбуждено уголовное дело.

Всех их на Украине обвиняют в государственной измене, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.