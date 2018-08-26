Токио, 26 августа, 2018, 11:50 — ИА Регнум. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ выдвинул свою кандидатуру на предстоящих выборах главы правящей в стране Либерально-демократической партии (ЛДП). Об этом Абэ заявил журналистам сегодня, 26 августа.

Иван Шилов ИА REGNUM Синдзо Абэ

По словам Абэ в сентябре 2018 года она примет участие в выборах главы ЛДП. Политик подчеркнул, что сделает все, для того, чтобы оправдать доверие жителей страны и своих однопартийцев.

Голосование назначено на 20 сентября. В нем примут участие 405 парламентских депутатов ЛДП и 405 региональных депутатов правящей партии. Победитель будет определен простым большинством голосов. Тот кто возглавляет правящую партию автоматически становится премьер-министром Японии.

Эксперты отмечают, что Абэ почти наверняка выиграет выборы и вновь возглавит ЛДП. Его кандидатуру поддерживают 70% депутатов правящей партии.

В случае победы на выборах главы ЛДП, Абэ может остаться премьер-министром Японии вплоть до 2021 года. В ноябре 2019 года Абэ может стать рекордсменом среди премьер-министров Японии по длительности пребывания на этом посту.