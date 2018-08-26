Донецк, 26 августа, 2018, 11:46 — ИА Регнум. Режим прекращения огня нарушен украинскими силовиками в ДНР дважды за последние сутки. Об этом сообщил 26 августа представитель республики в Совместном центре контроля и координации прекращения огня (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

Как сказал представитель ДНР в СЦКК, по территории республики было выпущено в общем три снаряда из гранатометов различных типов. Огонь, по его данным, велся по окраинам Донецка, пострадавших от него нет.

Отметим, 25 августа руководитель пресс-службы оперативного командования республики Даниил Безсонов заявил об активизации обстрелов территории ДНР со стороны украинских силовиков.